Site pornô vira febre entre fãs da Marvel

Uma hashtag um tanto inusitada chegou aos trending topics do Twitter nesta segunda-feira, 9. Utilizada em mais de 11 mil posts, #Xvideos virou o assunto do momento por uma razão ainda mais curiosa: o filme Doutor Estranho, em cartaz nos cinemas brasileiros desde a última semana, foi disponibilizado por completo no site pornô.

O longa era um dos mais aguardados pelos fãs da Marvel. Na semana de estreia “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” faturou mais de US$450 milhões de dólares em todo o mundo e tornou-se a segunda bilheteria mais popular desde o início da pandemia. O topo do ranking é ocupado por “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, do mesmo estúdio, que por acaso também foi alvo da prática ilegal de compartilhamento em sites de conteúdo adulto.