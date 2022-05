Quem são os médicos que viralizaram e estão sendo investigados pelo CRM

Uma coincidência um tanto infeliz ocorreu essa semana no fantástico mundo das redes sociais. Publicações no Twitter de dois médicos de diferentes regiões do país viralizaram — e os motivos não são nada nobres.

Em Almirante Tamandaré, região metropolitana Curitiba, a médica Mariana Lima ganhou holofotes após xingar um paciente que compareceu de madrugada ao hospital onde ela trabalha. “Tem que ser muito filha da **** para vir 1 da manhã no pronto socorro por conta de infecção urinária”, escreveu. Bastou vasculhar um pouco para descobrir que não era a primeira vez que a plantonista apresentava esse tipo de postura em seu perfil.

A prefeitura de Tamandaré anunciou o afastamento da profissional até que a situação seja esclarecida. “Se comprovada conduta irresponsável, que fere os princípios éticos do exercício da profissão, a mesma será desligada da equipe de plantonistas”, comunicou em nota. O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) está apurando a denuncia e avaliando as possíveis punições.

A mais de 1.330 km de distância, no Distrito Federal, outro médico também virou notícia. Apelidado de “doutor peludo”, o homem identificado como Lino Neves está sendo investigado pelo CRM-DF por supostamente fazer e gravar sexo com pacientes em seu consultório. O infectologista publicava vídeos explícitos diariamente em uma conta fake no Twitter e dizia se tratar de um fetiche. O perfil do profissional já foi tirado do ar.