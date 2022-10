Quem são os empresários bolsonaristas que coagiram votos de funcionários

Atualizado em 12 out 2022, 15h04 - Publicado em 12 out 2022, 15h02

Por Duda Monteiro de Barros Atualizado em 12 out 2022, 15h04 - Publicado em 12 out 2022, 15h02

A menos de vinte dias do segundo turno das eleições, pipocam histórias de abuso de poder protagonizadas por empresários brasileiros que tentam obrigar seus empregados a votarem em um determinado candidato. Segundo o Ministério Público do Trabalho, pelo menos 197 denúncias de assédio eleitoral em ambiente profissional foram registradas.

No último dia 4, o empresário Maurício Lopes Fernandes Júnior, conhecido como “Da Lua”, foi filmado induzindo seus funcionários a votarem em Jair Bolsonaro (PL). O dono de uma empresa de cerâmica na cidade de São Miguel do Guamá, no Pará, garantiu que os empregados que votassem no presidente receberiam R$200 reais caso Bolsonaro fosse reeleito. Após a repercussão do vídeo, Fernandes Júnior foi multado em mais de R$ 150 000.

Dois dias depois, um novo caso veio à tona. Desta vez, envolvendo a paranaense Concrevalli. Nas redes sociais, a empresa do ramo de concreto anunciou que 30% dos funcionários serão demitidos caso Lula (PT) seja reeleito. Paulo Sergio Maciel, sócio-proprietário da companhia, afirma não se tratar de um caso de assédio eleitoral, mas a um “posicionamento relacionado ao cancelamento de contratos”.

O Ministério Público do Trabalho do Paraná (MPT-PR) acionou a Concrevali, que retirou todos os perfis em redes sociais do ar. O órgão ainda propôs uma Ação Civil Pública contra a empresa e requereu o pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, no valor de R$ 50 000.

Caso semelhante estourou em 7 de outubro no Rio Grande do Sul. A empresa Stara, do Grupo Terra Boa, enviou um comunicado aos empregados alertando que caso o ex-presidente Lula seja eleito, deverá reduzir sua base orçamentária em 30%.

Gilson Lari Trennepohl, dono da corporação, é filiado ao União Brasil e, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fez doações de R$ 350 mil para a candidatura de Bolsonaro. Em vídeo de 15 minutos, o empresário Marcelo Dominici, do mesmo grupo empresarial, pede votos para Bolsonaro e diz que o petista quer “implantar o comunismo”. Pelo crime de assédio eleitoral, o MPT-RS o pede o pagamento de uma indenização no valor de R$ 10 milhões.