Quem é o familiar de Bolsonaro que invadiu o Congresso

Entre dos golpistas que invadiram e depredaram prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, está um velho conhecido de Jair Bolsonaro (PL). Mais do que conhecido, aliás. Léo Índio Bolsonaro, sobrinho do ex-presidente, postou fotos no meio do ataque terrorista. Veja:

Índio é uma das pessoas mais próximas de Carlos Bolsonaro (Republicanos) e era funcionário da liderança do PL no Senado até julho, quando foi exonerado depois de ficar meses sem comparecer ao trabalho. Em 2022, ele tentou uma cadeira como deputado distrital, mas não foi eleito.