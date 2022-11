Quais são e o que dizem os livros favoritos de Lula

Na última quarta-feira, 2, dia em que é celebrado o feriado de finados, a campanha de Lula (PT) decidiu recomendar no Twitter duas leituras para aproveitar a folga. Segundo a publicação, tratam-se de duas obras que estão entre as favoritas do petista. Conheça:

Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves

Com quase mil páginas, o romance lançado em 2006 é protagonizado por uma senhora africana à beira da morte que vem para o Brasil na esperança de encontrar um filho perdido há décadas. A história é, porém, atravessada por violência física, verbal, sexual e retrata o cenário de escravidão do país no século XIX.

Torto Arado, de Itamar vieira Júnior

O escritor baiano narra em sua obra – sucesso de vendas nos últimos dois anos, diga-se de passagem – as dificuldades subumanas de duas irmãs que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda na Chapada Diamantina.

