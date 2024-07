Princesa Leonor desobedece pais e choca família real

Herdeira direta do trono Espanhol, Princesa Leonor, 18, está dando problemas à família real. A menina anunciou aos pais, o rei Felipe VI e da rainha Letizia, que não quer passar as férias escolares no Palácio Real de La Almudaina, em Palma de Maiorca. A jovem preferiu viajar com os amigos que conheceu na formação militar. Leonor avisou aos pais que quer poder usar seu tempo livre com independência e fez questão de lembrar que já é maior de idade.