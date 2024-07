Por que Luana Piovani se tornou porta-voz de mulheres

Um dos pronunciamentos mais aguardados das redes essa semana finalmente aconteceu. Menos de 24 horas após a cantora Iza, 33, anunciar a separação do namorado, o jogador Yuri Lima, 29, por conta de uma traição, Luana Piovani apareceu para dar sua opinião sobre o caso. Opinião essa muito aguardada pelo público, já que a modelo ficou famosa nos últimos anos por se posicionar sem filtro e sem firulas, principalmente quando o assunto envolve machismo e paternidade.

O longo vídeo postado por Piovani, no entanto, surpreendeu. No lugar do linguajar enérgico habitual, ela mostrou-se profundamente abalada com a situação de Iza, que está grávida de seis meses. Chegou até a se emocionar enquanto refletia sobre suas vivências como mãe solo. O post já tem mais de 400 mil curtidas. Veja: