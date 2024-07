Por que clientes estão acionando a Justiça contra a Netflix

Em maio de 2023, a Netflix anunciou o fim do sistema de compartilhamento de senhas e começou a cobrar por cada usuário que utiliza a mesma conta. No entanto, abriu-se uma exceção para pessoas que moram na mesma casa, com a promessa de identificar a localização dos dispositivos conectados. Pouco mais de um ano depois, a tentativa de gerar mais receita em cima das cerca de 100 milhões de pessoas que dividiam senha está trazendo problemas judiciais para a empresa.

Quase mil clientes, segundo levantamento da Folha de São Paulo, entraram na Justiça para terem o direito de usufruir do antigo benefício. A maioria deles alega que familiares são impedidos de acessar o streaming mesmo estando na mesma casa. Desde que a nova regra sobre compartilhamento de senhas, a Netflix teve um aumento de 78% no número de buscas por cancelamento de assinatura.