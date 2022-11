Por que Bolsonaro perdeu a eleição, segundo Zema

Considerado um dos principais líderes da direita na atualidade, Romeu Zema (Novo) deu uma entrevista um tanto polêmica a uma rádio de Belo Horizonte nesta quinta-feira, 17. O aliado de Jair Bolsonaro (PL) criticou a forma do chefe de Estado se comunicar com a população, principalmente. durante a pandemia. Em um morde e assopra, o governador de Minas Gerais afirmou que o presidente “perdeu para ele mesmo”.

“O governo federal e a gestão do presidente Bolsonaro não foram felizes na comunicação. O próprio presidente, que tem boas intenções, muitas vezes em seus discursos, ele acabou não sendo feliz. De certa maneira, deixando as pessoas angustiadas, deixando as pessoas meio que sem norte”, disse Zema. “Talvez mais do que ter perdido para o candidato Lula, o presidente Bolsonaro perdeu para si mesmo, devido a uma forma de condução da comunicação”, pontuou ao concluir o pensamento.

Nas redes sociais, o discurso não repercutiu bem entre a base bolsonarista. O nome de Zema está entre os mais comentados do Twitter, e muitos usuários dizem que o mineiro “largou a mão do presidente” e “virou-casaca”. Veja:

Romeo Zema resolveu se jogar sem bóia e largou a mão do presidente! Meus Deus, que gente falsa — 🐅Felipeh Campos🐅 (@fcfelipehcampos) November 17, 2022

