Por que bolsonaristas estão acusando o TSE de censura

Atualizado em 19 out 2022, 19h00 - Publicado em 19 out 2022, 18h51

Por Gustavo Silva Atualizado em 19 out 2022, 19h00 - Publicado em 19 out 2022, 18h51

A escalada de ações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de combate à desinformação parece incomodar os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Medidas como a desmonetização de canais do Youtube e exclusão de perfis em redes sociais que compartilham fake news fazem parte dos procedimentos recentemente adotados pelo TSE para travar a onde de notícias falsas às vésperas do segundo turno. “Não iremos tolerar assédio eleitoral”, disse o ministro Alexandre de Moraes. No Twitter, bolsonaristas classificaram a estratégia como “censura”. Veja:

Art. 220, § 2º, CRFB – É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. TSE – Foda-se! — Alexandre Freitas (@alefreitasdep) October 19, 2022

ⓘ 𝙍𝙚𝙢𝙤𝙫𝙞𝙙𝙤 𝙋𝙚𝙡𝙤 𝙏𝙧𝙞𝙗𝙪𝙣𝙖𝙡 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧𝙞𝙤𝙧 𝙀𝙡𝙚𝙞𝙩𝙤𝙧𝙖𝙡 — Patriotas (@PATRlOTAS) October 19, 2022

A Jovem Pan está sob censura. Canalhas fantasiados de jornalistas e seus filhotes cretinos aplaudem. Tiranetes fantasiados de juízes querem fechar uma campeã de audiência com 80 anos de vida. Os liberticidas comemoram. Essa gente vale tanto quanto o chefe: nada — Augusto Nunes (@augustosnunes) October 19, 2022

Aos que estão gritando contra a censura hedionda do TSE: o que vocês vão fazer? Quem deu poderes absolutos a um tribunal eleitoral? Ninguém? Então isso tem q parar. O Congresso foi fechado? O Ministério Público foi extinto? O povo foi proibido de sair na rua? Não? Então MEXAM-SE. — Guilherme Fiuza (@GFiuza_Oficial) October 19, 2022

Continua após a publicidade