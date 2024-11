Pesquisa revela fetiches mais comuns entre homens e mulheres

Uma pesquisa do Instituto Kinsey, realizada com 3.310 pessoas de 71 países, revelou como as fantasias sexuais podem variar de acordo com fatores como gênero e idade. O estudo mostrou que 95% dos homens e 87% das mulheres já cogitaram a ideia de sexo com mais de uma pessoa, como em práticas de swing e sexo a três. O fetiche é mais comum entre homens de 40 a 50 anos.

O levantamento também evidenciou um crescente interesse por práticas sexuais como o BDSM, popularizado por obras como 50 Tons de Cinza. Cerca de 96% das mulheres e 39% dos homens têm vontade de brincar com as algemas, coleiras e palmatórias, sendo os jovens da geração Z os mais entusiastas, com 56% afirmando querer experimentar o sadomasoquismo. Outras práticastambém surgiram com destaque no estudo, como o dogging, ou sexo em público, que desperta a curiosidade de 81% da ala masculina e de 84% da feminina.