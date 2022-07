Pastor antivacina deseja morte dolorosa a ministros do STF; assista

Mais um vídeo do pastor Tupirani da Hora Lores viralizou nas redes. Vestindo uma camisa com a frase “não sou vacinado”, o religioso prega durante um culto a morte com requintes de crueldade de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “Deus, que aqueles juízes não morram de causas naturais”, vocifera. Ao fundo, fiéis dão gritos de “aleluia”. Em outro momento, o pastor deseja que os magistrados percam os movimentos do corpo e precisem de cadeiras de rodas para se locomover.

No fim de junho, Tupirani foi condenado pela Justiça Federal a 18 anos e 6 meses de prisão por crimes de racismo e ódio contra judeus. Isso porque, em culto transmitido pela internet, ele afirmou que judeus “deveriam ser envergonhados como foram na 2ª Guerra Mundial”. Em outras situações, ele pregou discursos de ódio contra religiões de matriz africana, pessoas LGBTQIA+ e negros. O líder da igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo já tinha sido preso de forma preventiva pela Operação Rófesh.

Veja o vídeo que está circulando nas redes sociais:

Um seita satanista ou uma igreja cristã?

pic.twitter.com/4eM5OdXR36