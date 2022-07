Os jovens que estão cansados de nudez e sexo

Se engana quem acha que a geração Z é formada só por gente com opiniões liberais sobre temas polêmicos como drogas e sexo. Enquanto muitos pregam que o sexo não seja mais encarado como um tabu, um grupo de jovens revela se incomodar com as cenas mais picantes em produções cinematográficas. E eles têm até uma proposta para resolver o “problema”: um botão para pular a cena nos filmes disponíveis em plataformas de streaming. “Eu apoio 100% q criação de um botão ‘pular cena de sexo’ em todos os streamings no estilo daquele de ‘pular abertura'”, escreveu um usuário em post que viralizou no Twitter. Nos comentários, apoiadores da ideia defendem que ninguém é obrigado a assistir à intimidade alheia — ainda que faça parte da narrativa.

Eu apoio 100% q criação de um botão "pular cena de sexo" em todos os streamings no estilo daquele de "pular abertura" — Ti(ago) (@4gotten__) July 9, 2022

A publicação chegou ao diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho, que não hesita em criar situações um tanto libidinosas em seus filmes. Bem humorado, ele brincou com a polêmica. Veja:

Essa galerinha PÓLENiza https://t.co/4iyuGMGwCX — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) July 11, 2022