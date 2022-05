Onde está Wally? Web comenta sumiço de ex-ministro Mandetta

O nome de Ciro Gomes (PDT) está em alta desde a última sexta-feira, 20, quando o pré-candidato participou de um debate (sem mediador) com o humorista Gregório Duvivier. O pedetista fez questão de criticar a polarização política do Brasil e atacar a candidatura de Lula (PT), o que atiçou um debate já bem conhecido nas redes. No Twitter, os que não apoiam a eleição ser decidida entre Jair Bolsonaro (PSL) e o petista começaram a levantar as opções de voto em uma terceira via.

O assunto ficou ainda mais em alta nesta segunda-feira, 23, quando João Dória (PSDB) anunciou oficialmente sua desistência da corrida presidencial. Foi então que Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, e cotado para concorrer às eleições, foi ressuscitado. “Onde está, Mandetta?”, perguntam os usuários. E as respostas à questão vieram carregadas de ironia, claro.

Se não estiver no bar jogando sinuca deve estar na praia. pic.twitter.com/7BTrO6euqj — Valter…. (@valter_53) May 23, 2022

Atualizando a lista de desistências na chamada terceira via: ❌ Huck (jun.21)

❌ Amoêdo (jun.21)

❌ Mandetta (nov.21)

❌ Pacheco (mar.22)

❌ Vieira (mar.22)

❌ Moro (mar.22)

❌ Leite (abr.22)

❌ Doria (mai.22)

Próximo:

❌ Ciro (jul.22) — Emerson (@emerson2anjos) May 23, 2022

A última publicação do médico em seu perfil na plataforma foi em março. “‘Brasil está pronto para segunda guerra mundial’. Quanta ignorância. Que mala!”, escreveu, ironizando uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes. Em novembro do ano passado, Mandetta afirmou que mesmo que não entrasse na disputa, iria apoiar outro candidato — mas nada até agora. A conferir.

Eu sempre disse que posso ser candidato ou posso apoiar outro candidato. Mas jamais desistirei do Brasil. MÉDICO NÃO ABANDONA PACIENTE. Meu nome continua à disposição. A fusão de DEM/PSL vai amadurecer. O que realmente precisamos debater são ideias, com transparência e humildade — Henrique Mandetta (@mandetta) November 25, 2021

