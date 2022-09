O voto nada secreto de Bruna Marquezine

Na última terça-feira, 13, Bruna Marquezine, 27 anos, foi a convidada especial do Gioh, podcast apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. O episódio viralizou nas redes após a atriz não hesitar em comentar seu posicionamento frente às eleições de outubro.

Com um look vermelho da cabeça aos pés, a protagonista do novo filme da DC revelou seu voto. “Para mim não faz sentido, você vivendo em um país do jeito que está, se preocupar em perder seguidor, contrato ou admiração de meia dúzia de pessoas porque você entende que precisa se expressar politicamente. A arte é política”, disse Marquezine. Em tom bem humorado, a atriz fez o “L” com as mãos, em referência a Lula (PT), enquanto afirmava que seu voto era secreto. Veja: