O ‘triste’ desabafo de uma promotora do Ministério Público

Um vídeo da promotora Carla Fleury de Souza, do Ministério Público de Goiás, viralizou nas redes. Durante sessão do Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ), na última segunda-feira, 29, Carla fez um desabafo “de coração” (como ela própria chamou) sobre as condições de vida dos promotores de justiça.

Ela, que é filha do ex-procurador-geral de Justiça Carlos de Souza, relembrou sua infância difícil por conta das dificuldades financeiras do pai. “Meu pai descia com a Caravan dele de ponto morto para economizar gasolina (…) É triste, mas foi o que eu passei”, disse. Quando ainda era fabricado, entre 1974 e 1992, o Caravan, da Chevrolet, era um dos carros mais caros do Brasil.

A promotora continuou, em tom exaltado, seu desabafo, relatando sua revolta com os baixos salários da categoria. Segundo o Portal da Transparência do MP, o salário base de um promotor de justiça é de R$33.600,87. Carla recebe, em média, R$39 mil mensais.

Por fim, ela admitiu que seu marido é quem sustenta as contas de casa, atualmente enquanto ela destina o “pequeno” salário para trivialidades. “O meu dinheiro é só para fazer minhas vaidades (…) Só para os meus brincos, minhas pulseiras, e meus sapatos”, vangloriou-se.

Continua após a publicidade

Siga