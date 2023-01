O silêncio de Bolsonaro diante do escândalo do cartão corporativo

Desde a última quinta-feira, 12, quando os gastos corporativos de Jair Bolsonaro (PL) foram liberados pelo governo federal, não se fala em outro assunto. Entre as despesas mais absurdas no montante de 27,6 milhões de reais, está uma compra feita em um único restaurante em Boa Vista, capital de Roraima. Em um único dia, o ex-presidente consumiu R$ 109.266,00 no modesto estabelecimento, o que levantou uma série de especulações.

Bolsonaro, no entanto, parece viver em um mundo de fantasia, onde ele continua sendo chefe de Estado e não há escândalos envolvendo sua família. No Twitter, nenhum pronunciamento sobre os gastos estratosféricos e suspeitos. Na manhã desta sexta-feira, 13, ele fez um post comemorando a baixa inflação no Brasil.

“Pela primeira vez na história, a inflação brasileira fecha o ano abaixo da inflação dos EUA e da zona do Euro. Resultado direto de nossa política econômica de consolidação fiscal, redução de impostos, desburocratizações e reformas pró-mercado para aumento da produtividade”, escreveu. Resta saber por quanto tempo mais será possível ignorar a realidade que bate à porta.