O recado ácido de Boulos para Carlos Bolsonaro

No último domingo, 16, Carlos Bolsonaro (Republicanos) publicou mensagem amargurada em seu perfil do Twitter avisando que não será mais administrador das redes sociais do pai, Jair Bolsonaro (PL). “Informo que muito em breve chegará o fim deste ciclo de vida voluntariado. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade e isso não é excessão (sic) aqui”, escreveu. “Não acredito mais no que me trouxe até aqui”, completou, afirmando que estava recebendo um tratamento que “nem um rato mereceria”.

Foi então que Guilherme Boulos (PSOL) reagiu ao discurso melancólico do filho 02 de Bolsonaro. “Vereador recebe 2 milhões de reais em salários durante uma década administrando as redes sociais do pai que está perto da cadeia e chama de ‘trabalho voluntário'”, debochou:

