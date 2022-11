O perrengue dos bolsonaristas em acampamento de Brasília

Não é só Alexandre de Moraes que se move contra as manifestações antidemocráticas. O tempo definitivamente também não está a favor dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). Em Brasília, um acampamento dos inconformados com a vitória de Lula (PT) montado na Praça dos Cristais, em frente ao Exército, foi completamente alagado no último fim de semana.

Com água na altura dos tornozelos e barracas inundadas, bolsonaristas tiveram que se virar nos trinta para retirar seus pertences do local. Apesar do perrengue, alguns permaneceram no local, enrolados em bandeiras do Brasil, afirmando que resistirão até que “medidas necessárias” sejam tomadas. Veja:

🇧🇷 Forte chuva em Brasília alaga acampamento bolsonarista em frente ao QG do Exército. pic.twitter.com/j7UOaCbMpm — Eixo Político (@eixopolitico) November 15, 2022