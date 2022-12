O novo motivo pelo qual Lula está sendo chamado de ‘hipócrita’

Nesta terça-feira, 20, Lula (PT) compartilhou em suas redes sociais que esteve em ligação com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. “(…) Me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países. O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz”, escreveu o petista.

A conversa entre os líderes, no entanto, não pegou bem para Lula. Nos comentários, opositores e seus próprios eleitores afirmam que é uma “hipocrisia” manter relações com o presidente que protagoniza uma guerra internacionalmente condenada enquanto declara ser a favor de uma política pacifista. “Como fala em paz e Putin na mesma frase? O responsável de milhares de mortes na Ucrânia”, questionou um usuário. “Não entendi querer um mundo com paz e dialogar com quem promove uma guerra”, disse outra.

Conversei hoje com o presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países. O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz. — Lula (@LulaOficial) December 20, 2022