O ‘mal entendido’ no convite de Lula para Tebet assumir ministério

Empossada nesta quinta-feira, 5, a ministra do Planejamento Simone Tebet (MDB-MS) defendeu em seu discurso a responsabilidade fiscal e prometeu que dará prioridade aos pobres no Orçamento.

A ex-senadora, que ficou em terceiro no lugar na disputa pela presidência, recordou do momento em que foi convidada por Lula (PT) para assumir a pasta. “Ele me entregou um envelope (…) e disse para mim: “não abra agora, passe o Natal tranquila com a família”, disse Tebet. “Na hora que eu abri o envelope, estava lá [escrito]: ministério do Planejamento e Orçamento”, completou.

Em seguida, a nova ministra revelou ter achado que o convite se tratava de um “equívoco” e questionou o petista. “‘Mas presidente, nesta pauta (…) nós temos divergências econômicas’. E ele só me ignorou como quem diz ‘é isto o que eu quero, porque eu sou um presidente democrata'”. A fala repercutiu nas redes. Veja:

