O maior ‘medo’ dos eleitores de Lula durante a Copa

O dia amanheceu verde-amarelo. Animados com o clima de Copa e ansiosos para o jogo do Brasil contra a Sérvia, que começa às 16 horas, brasileiros tiraram do fundo da gaveta as camisas antigas da seleção. Nas redes sociais, como era de se esperar, a Copa do Mundo é o assunto do momento.

Entretanto, há um grande grupo preocupado com essa atmosfera patriota. Eleitores de Lula (PT) brincam nas redes que estão com medo de serem confundidos com bolsonaristas – que, nos últimos quatro anos, se apropriaram das cores da bandeira. Memes com a situação inusitada fazem sucesso no Twitter. Veja:

Medo de ser confundido pic.twitter.com/M22J2jYRAJ — Victor (@victor_guillen_) November 24, 2022

medo de ser confundido com minion pq tô com blusa do brasil — Juan. (@Jotacpeixoto) November 24, 2022

Vamos adotar a camisa azul da Seleção Brasileira sem medo de ser confundido com algum lunático da extrema-direita. pic.twitter.com/ir8juad4f6 — Luís Júnior MA (@luiscarlos_j) November 18, 2022