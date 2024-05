O item usado por Madonna que mais irritou a direita

Nos últimos anos, os brasileiros passaram a associar a camisa verde-amarela aos bolsonaristas. Usar um modelito desse tipo nas ruas significava, mesmo que sem querer, tomar um partido na polarização política. Mas o show histórico de Madonna que aconteceu no último sábado, 4, veio para tentar ressignificar as cores do Brasil. Ao lado de Pabllo Vittar, a rainha do pop vestiu uma blusa com a bandeira enquanto fazia performances eróticas, típicas de suas apresentações, e críticas sociais. Na plateia, pessoas LGBTQIAPN+ vibravam. No entanto, como era de se esperar, pessoas de direita se incomodaram com a “apropriação” feita pela artista e a acusaram de “manchar” o símbolo nacional.