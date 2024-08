O gesto feito por atleta olímpica que intrigou o público

Antes de disputar os 100 metros rasos, a atleta Ewa Swoboda, 27, fez um aceno para a câmera que logo viralizou nas redes. Primeiro, a polonesa bateu uma continência típica militar, com a mão direita, mas logo depois se corrigiu e repetiu o gesto, dessa vez com a mão esquerda. No X, internautas especulam se o cumprimento trocado de Ewa não foi uma forma de demonstrar insatisfação e se distanciar dos militares.