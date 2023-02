O brinde distribuído pelo STF na abertura do ano judiciário

Na manhã desta quarta-feira, 1, começou a cerimônia de abertura do ano Judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). Além de Lula (PT), estão presentes ministra Rosa Weber, o presidente do Congresso Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o procurador-geral da República Augusto Aras, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Beto Simonetti.

A invasão aos Três Poderes em 8 de janeiro está sendo um tema central do discurso das autoridades. Na ocasião, o prédio do STF foi o mais depredado pelos terroristas. Weber, presidenta da Corte, prometeu punição rigorosa aos que chamou de “inimigos da liberdade”.

Durante a cerimônia, um pequeno brinde foi distribuído para os convidados. Um botton amarelo estampado com a hashtag #democraciaInabalada, campanha em resposta aos atos golpistas. O evento é o primeiro que acontece após os atentados bolsonaristas e reforça a importância das instituições democráticas.

Seguimos juntos pela defesa de uma sociedade justa, plural e igualitária. #DemocraciaInabalada pic.twitter.com/Fp2hfHAJnB — STF (@STF_oficial) February 1, 2023