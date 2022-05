‘O Brasil piorou’: crítica a Bolsonaro ganha força no Twitter

Pela primeira vez desde o Plano Real, um presidente terminará o mandato com o salário mínimo menor do que quando entrou. De acordo com a corretora internacional Tullet Prebon, a perda no poder de compra será de 1,7%. Abatendo a inflação, o piso salarial cairá de R$ 1.213,84 para R$ 1.193,37 entre dezembro de 2018 e dezembro de 2022.

O descontentamento nas redes sociais foi imediato. Há dias, um dos assuntos mais comentados do Twitter é “O Brasil piorou”. Anônimos e famosos entraram na trend criticando a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e não perderam a chance de criar memes com a infeliz situação.

O BRASIL PIOROU pic.twitter.com/sYglqPGo7I — Humberto Costa (@senadorhumberto) May 9, 2022

Fui no mercado e tive uma surpresa O BRASIL PIOROU! pic.twitter.com/XMj4l3CRZJ — Camarada Hidalgo (@CamaradaHidalgo) May 6, 2022

A oposição, claro, aproveitou o momento para reprovar o governo. Veja:

Bolsonaro vai terminar seu mandato como o 1º presidente, desde o Plano Real, a deixar o salário mínimo valendo menos do que quando entrou. É a 1ª vez, em 28 anos, que o mínimo perde poder de compra. O Brasil piorou! Precisamos voltar a ser um país em desenvolvimento! — Manuela (@ManuelaDavila) May 9, 2022

O Brasil piorou. Hoje esse país precisa de mais diálogo, mais conversa, mais acordos e menos ódio. — Lula (@LulaOficial) May 5, 2022

Desde o governo de Itamar Franco, que acabou 1995, a variação nunca havia sido negativa. Somando-se os oito anos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) no poder, o crescimento foi de 50, 90%. No caso dos mandatos de Lula (PT), o aumento chegou a 57,83%. Já nos governos posteriores, a queda foi brusca. O piso cresceu apenas 12,67% com Dilma Rousseff (PT) e 3,28% com Michel Temer (MDB).