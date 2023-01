O ácido adjetivo usado por Lula para se referir a Michel Temer

Lula (PT) não economizou palavras ao falar sobre o ex-presidente Michel Temer (MDB) em reunião com Luis Alberto Lacalle Pou, chefe de Estado do Uruguai. Em coletiva de imprensa depois do encontro, o petista acusou Temer de ser um “golpista”, fazendo referência ao impeachment de Dilma Rousseff (PT) em 2016.

“Tudo que fizemos de beneficio social no país, em treze anos de governo, foi destruído em seis anos. Ou melhor, em sete anos. Três do golpista Michel Temer e quatro do governo Bolsonaro”, disse. Veja:

🇧🇷🇺🇾Presidente Lula, na coletiva de imprensa com o presidente do Uruguai, chamou Michel Temer de Golpista. pic.twitter.com/iEgBZuTYsc — Central da Política (@centralpolitcs) January 25, 2023

Até o momento desta publicação, Temer não se manifestou sobre o ocorrido.