Nos EUA, motorista de app expulsa passageira racista; veja vídeo

A última sexta feira 13 foi de azar para o motorista James W. Bode. Após aceitar uma corrida de aplicativo em Catasauqua, no estado americano da Pensilvânia, ele foi surpreendido pelo casal que entrou em seu carro. Sem qualquer constrangimento, a passageira, identificada com Jackie, afirmou em tom de elogio que Bode era “um cara normal, branco”. A reação do condutor foi imediata: ele pediu que a mulher repetisse o que havia dito e em seguida solicitou que ela deixasse o veículo. O homem que a acompanhava ameaçou James e o chamou de “amante de negros”.

Em seu perfil do Facebook, o motorista afirmou ter aberto um boletim de ocorrência. O episódio de racismo foi gravado por uma câmera no carro e viralizou nas redes e até o democrata Adam Parkhomenko compartilhou. Assista:

I don’t know who this Lyft driver is but he deserves an award and a seat in Congress. pic.twitter.com/8uvYSUBqne

— Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) May 15, 2022