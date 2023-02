Nos EUA, Bolsonaro desabafa sobre dificuldades de sua relação com Michelle

Jair Bolsonaro (PL) foi gravado durante discurso na unidade de Orlando, EUA, da New Hope Church. No palco da igreja evangélica, o ex-presidente, que está no país desde o fim de 2022, criticou as escolhas de Lula (PT) para os ministérios e reclamou do salário de R$33 mil que recebia enquanto era chefe de Estado.

Em sua fala para os fieis, Bolsonaro revelou problemas no relacionamento com Michelle Bolsonaro, que permanece no Brasil. Segundo o político, durante seus anos de mandato, ele mal tinha tempo para ficar com a esposa. “Chego em casa, ela está dormindo. Ou, quando ela sai, eu que estou dormindo”, comentou em tom nostálgico.

Após o resultado no segundo turno, o casal parou de se seguir no Instagram e houve especulação de que a relação dos dois passava por conflitos. A suposta crise, no entanto, nunca foi confirmada.