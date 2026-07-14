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Esporte

Noruega é recebida por multidão após campanha histórica na Copa do Mundo

Cerca de 90 mil pessoas foram ao Palácio Real, em Oslo, para celebrar a seleção, que alcançou sua melhor campanha em Mundiais

Por Pedro Godoy 14 jul 2026, 19h47 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h55
Multidão celebra com pessoas acenando de um ônibus de dois andares vermelho e amarelo, com a frase ALT FOR NORGE e a bandeira da Noruega. Muitos na multidão seguram celulares para filmar, e alguns usam chapéus temáticos e bandeiras norueguesas. O fundo é de árvores verdes
 (Amanda Pedersen Giske/Reprodução)
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Noruega é recebida por multidão após campanha histórica na Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

Após uma participação histórica na Copa do Mundo de 2026, os jogadores da seleção da Noruega desembarcaram em Oslo e foram recebidos por uma multidão no Palácio Real. Cerca de 90 mil pessoas estavam presentes.

Os atletas foram recebidos por Haakon, príncipe herdeiro do país, que tocou o tambor e comandou uma remada viking coletiva, comemoração que viralizou durante as partidas da equipe norueguesa.

O avião com a comissão técnica e os atletas aterrissou no terminal de jatos particulares do Aeroporto de Oslo, às 14h06 (horário de Brasília), sendo recepcionado por jatos d’água. Antes, porém, ao entrar no espaço aéreo norueguês, a aeronave foi escoltada por dois caças F-35 da Força Aérea do país.

A Noruega voltou a disputar uma Copa do Mundo depois de 28 anos. Na quarta participação em Mundiais, a seleção conquistou sua melhor campanha na história, com um ótimo 5º lugar geral.

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Internautas destacaram a conexão e o respeito dos jogadores com os torcedores, criticando os atletas da seleção brasileira, que mantiveram distância das redes sociais e não voltaram no mesmo voo da delegação.

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