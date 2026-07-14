Noruega é recebida por multidão após campanha histórica na Copa do Mundo

Como surgem e se espalham os assuntos mais comentados da internet

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Após uma participação histórica na Copa do Mundo de 2026, os jogadores da seleção da Noruega desembarcaram em Oslo e foram recebidos por uma multidão no Palácio Real. Cerca de 90 mil pessoas estavam presentes.

Os atletas foram recebidos por Haakon, príncipe herdeiro do país, que tocou o tambor e comandou uma remada viking coletiva, comemoração que viralizou durante as partidas da equipe norueguesa.

O avião com a comissão técnica e os atletas aterrissou no terminal de jatos particulares do Aeroporto de Oslo, às 14h06 (horário de Brasília), sendo recepcionado por jatos d’água. Antes, porém, ao entrar no espaço aéreo norueguês, a aeronave foi escoltada por dois caças F-35 da Força Aérea do país.

A Noruega voltou a disputar uma Copa do Mundo depois de 28 anos. Na quarta participação em Mundiais, a seleção conquistou sua melhor campanha na história, com um ótimo 5º lugar geral.

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Internautas destacaram a conexão e o respeito dos jogadores com os torcedores, criticando os atletas da seleção brasileira, que mantiveram distância das redes sociais e não voltaram no mesmo voo da delegação.