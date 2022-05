Nordestinos ‘debocham’ de frente fria no resto do Brasil

Enquanto estados do Sul e Sudeste reclamam incessantemente das baixíssimas temperaturas nos últimos dias, os moradores de estados nordestinos aproveitam para rir da “desgraça” alheia. O Rio teve a madrugada mais fria do ano nesta quarta-feira, 18, que chegou a 13°C. Em São Paulo, a sensação térmica chegou a -4°C. Já em Porto Alegre, um ciclone extratropical é responsável pelos termômetros negativos e pela previsão de geada a qualquer momento.

Subindo pelo mapa do Brasil, mais para perto da Linha do Equador, a história é outra. Recife, João Pessoa e Natal vivem dias de verão com sol a pino. E não perderam a oportunidade de alfinetar os compatriotas no Twitter:

eu acho bom demais quando vai chegando essa época da galera tudo reclamando do frio e a gente aqui do nordeste tá tipo pic.twitter.com/RwEDKf0TUs — 💚 ana está lendo no MAIO NACIONAL! (@anaestalendo) May 18, 2022

nordeste is my passion pic.twitter.com/DgkHFJN92Y — erick (@sunsetkrow) May 18, 2022

Mas tudo o que é bom dura pouco. O frio já começou a dar as caras nas cidades do interior do Pernambuco e pode se alastrar para outras áreas da região. Hora de tirar os casacos do armário.