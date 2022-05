No Rio, aeroporto exibe vídeo pornográfico em telão

Nesta sexta-feira, 27, um vídeo peculiar começou a circular no submundo do Twitter e alcançou dezenas de milhares de usuários. Nele, uma passageira que estava no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, gravou o instante em que uma das telas do aeroporto passava um filme pornográfico totalmente explícito. Não demorou para o momento viralizar.

Hacker invade painéis do aeroporto Santos Dumont e exibe vídeo pornô pic.twitter.com/FeaFvIyT8a — Babilônia (@hamudaniel19) May 27, 2022

A 29HORAS mídia aeroportuária emitiu uma nota dizendo que o inconveniente foi fruto de ação de hackers e informou que abriu boletim de ocorrência para identificar os criminosos. Já a Infraero, responsável pela gestão de aeroportos brasileiros, informou que o caso está sendo apurado e os monitores que exibiram as cenas permanecerão desligados até que o assunto seja esclarecido.