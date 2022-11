New York Times anuncia mudança na forma de se referir a Lula

Responsável pela cobertura do Brasil no The New York Times, Jack Nicas comunicou na última quinta-feira, 10, uma mudança no manual editorial do periódico. Desde 1988, o jornal se refere a Lula (PT) como “Mr. Silva”. E esta era acaba de chegar ao fim. “Depois de muita discussão interna, decidimos que agora ele será, sim: Mr. Lula”, escreveu Nicas em seu perfil no Twitter.

O jornalista do periódico americano explicou a decisão. “Ele é universalmente conhecido simplesmente como Lula – e qualquer brasileiro lhe dirá: “da Silva” é o sobrenome mais comum do país”, disse. “Lula era seu apelido. Então ele fez dele seu sobrenome legal anos atrás. E ele o usa como seu sobrenome principal desde então”, pontuou.

NEWS: After 34 years, The New York Times will no longer call Lula *Mr. da Silva.* After much internal discussion, we have decided he will now be, yes: 𝐌𝐫. 𝐋𝐮𝐥𝐚. — Jack Nicas (@jacknicas) November 10, 2022

O petista ficou sabendo da novidade e brincou com a mudança. Nicas então compartilhou a resposta do presidente eleito. Veja:

Bem, parece que o Mr. Lula aprova. https://t.co/s5iZsUBtPQ — Jack Nicas (@jacknicas) November 11, 2022