Mulher filmada em avião por não ceder assento a criança acionou justiça

Na última semana, Jennifer Castro sua viu sua vida mudar radicalmente. Ela, que tinha pouco mais de mil seguidores, já ultrapassou o milhão após um vídeo feito sem seu consentimento viralizar. No episódio em questão, uma passageira filma e ofende a administradora após ela se recusar a ceder o assento no avião para uma criança. Quando o vídeo foi postado pela mãe revoltada, o jogo virou. A maioria saiu em defesa de Jennifer, que foi elogiada por sua calma diante da situação. Nesta sexta-feira, 6, ela, que é agende de negócios do Bradesco, afirmou ter tomado medidas judiciais contra a autora do vídeo.

https://x.com/republiqueBRA/status/1864120422486130856?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1864120422486130856%7Ctwgr%5E5aebcb21d7092b21c52deaa4d1350ba2372f7993%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ff5.folha.uol.com.br%2Ftelevisao%2F2024%2F12%2Fmedidas-judiciais-estao-sendo-tomadas-diz-mulher-filmada-por-nao-ceder-lugar-em-aviao.shtml

