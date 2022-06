Monark se arrepende de pedir desculpas por defender partido nazista

Bruno Aiub, mais conhecido como Monark, voltou a viralizar nas redes após ser entrevistado no podcast “Cara a tapa”. O youtuber sofreu represálias em fevereiro após defender, em nome de uma suposta liberdade de expressão, a criação de um partido nazista durante um episódio do Flow em debate com os deputados federais Kim Kataguiri (DEM-SP) e Tábata Amaral (PSB-SP).

“Eu acho que tinha que ter um partido nazista reconhecido pela lei. As pessoas não têm o direito de ser idiotas? Se o cara quiser ser antijudeu, eu acho que ele deveria ter o direito de ser”, afirmou. Depois que o vídeo teve repercussão internacional, o influenciador foi afastado da apresentação do programa.

No último domingo, 5, quatro meses após seu “cancelamento”, Aiub garantiu que se arrependeu de pedir desculpas pelo ocorrido. Na época, em vídeo de oito minutos no Instagram, Monark declarou que havia sido tirado de contexto e que o nascimento de uma legenda nazista não significa que ele esteja alinhado com a ideologia.

“Eu não pedi desculpa pela minha ideia, pelo que penso. Pedi desculpas pela forma como entreguei essa ideia para a população”, disse. “Não foi inteligente da minha parte ter pedido desculpa. Devia ter ficado quieto […] O problema de quando você pede desculpa é que você valida a narrativa de que você fez o que estavam te imputando, mesmo que não fosse verdade”, completou. Veja:

Também nesta semana, o youtuber postou uma foto em clima de ostentação com legenda sugestiva. “Nem tudo foi cancelado, graças a Deus”, escreveu. Nos comentários, Kataguiri e o vereador Márcio Colombo (PSDB) fizeram comentários respaldando o deboche do colega. “Vida boa de cancelado”, brincou Colombo.

