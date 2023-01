Ministro de Lula faz discurso histórico e viraliza nas redes; assista

Empossado nesta terça-feira, 3, o novo ministro de Direitos Humanos Sílvio Almeida fez um discurso que marcou um rompimento total com as ideias e valores defendidos nos quatro anos de governo Bolsonaro. Em sua fala, o filósofo de 46 anos frisou a necessidade de cuidar e valorizar de grupos marginalizados, como mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, negros, indígenas e pessoas com deficiência.

“Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados e filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com a falta de acesso à saúde, companheiras empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos para nós”, disse Almeida.

“Encerra-se também neste momento a era de um presidente que, se outrora se disse orgulhoso “defender a tortura”, usou seu cargo, amparado por sua ministra de Direitos Humanos, para investir contra o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura”, declarou o ministro em outro trecho do discurso.

Nas redes sociais, eleitores de Lula (PT) comemoraram o significativo discurso de Almeida. Milhares de anônimos e celebridades ovacionaram as palavras do novo ministro. Veja:

