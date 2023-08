Milkshakes contaminados matam três pessoas

Vítimas de uma infecção bacteriana causada por Listeria, três pessoas morreram após tomarem milkshake da Frugals, uma rede de hamburgueria presente nas cidades de Washington e Montana, nos Estados Unidos. Outras três pessoas foram hospitalizadas.

Segundo o Departamento de Saúde do Estado de Washington, a bactéria foi encontrada nas máquinas de sorvete, que não haviam sido higienizadas corretamente. Os casos aconteceram entre fevereiro e julho. Os microorganismos podem provocar sintomas – que são parecidos com os de uma gripe – até 70 dias após a exposição. Normalmente, de acordo com o Centro de Controle de Doenças (CDC), a Listeria é inofensiva, exceto em caso de pessoas com sistema imunológico comprometido, gestantes, recém-nascidos e idosos.

A Frugals, fundada em 1988, anunciou em seus canais virtuais que a venda dos milkshakes foi interrompida em todas as unidades.

