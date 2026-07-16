Marvel’s Wolverine ganha novo trailer focado na história

A Insomniac Games divulgou, nesta quinta-feira (16), um novo trailer de seu principal lançamento de 2026: Marvel’s Wolverine. O vídeo é focado na história do personagem, mostrando os cenários pelos quais o herói deve passar durante a aventura e destacando a chegada de uma nova vilã: Lady Letal, personagem marcante das histórias do Carcaju nos quadrinhos.

O material revela que, como um mutante que já viveu por muito tempo, Wolverine enfrentou uma infinidade de lutas e mortes. Com isso, muitas de suas lembranças acabaram se misturando ao longo dos anos, tornando ainda mais preciosas as poucas memórias importantes que ele consegue preservar.

Nos quadrinhos, Lady Letal é filha de Kenji Oyama, cientista responsável por criar o processo que une o adamantium ao corpo humano. Apesar de inicialmente rejeitar o legado do pai, Yuriko muda de ideia após sua morte e passa a ter como objetivo recuperar sua invenção, além de retirar o metal precioso dos ossos de Wolverine.

Marvel’s Wolverine será exclusivo de PlayStation 5 e chega em 15 de setembro.

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