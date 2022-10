Lula x Bolsonaro: New York Times declara apoio a candidato

Atualizado em 27 out 2022, 15h03 - Publicado em 27 out 2022, 14h39

Por Duda Monteiro de Barros Atualizado em 27 out 2022, 15h03 - Publicado em 27 out 2022, 14h39

Criado em 1851 nos Estados Unidos, o periódico The New York Times é até hoje um dos mais importantes e respeitados do país. Reconhecido por suas análises políticas contundente e posicionamentos em defesa da democracia, o jornal comenta disputas eleitorais em dezenas de nações ao redor do globo. Em 2020, durante as fervorosas eleições americanas, o NYT se colocou contra o republicano Donald Trump.

Nesta quinta-feira, 27, a três dias do segundo turno entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), o periódico publicou um vídeo de mais de seis minutos em prol da campanha do petista. Na produção, o principal tópico abordado foi a preservação do meio ambiente e da floresta Amazônica.

Para o NYT, o atual governo representa uma ameaça à natureza e aos povos indígenas brasileiros. “Todos nós precisamos desesperadamente de um novo presidente brasileiro que não queime tudo”, diz o a voz ao fundo do vídeo. Assista:

🚨AGORA: The New York Times divulga vídeo se manifestando contra Jair Bolsonaro: “O dia mais importante para o Planeta e para a sua sobrevivência é o dia 30 de outubro […] e todos nós precisamos de um novo presidente que não derrube a Amazônia". pic.twitter.com/QlxdmatZ2M — CHOQUEI (@choquei) October 27, 2022