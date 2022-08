Lula e o vício em crack: assista ao vídeo absurdo da pastora Damares Alves

A dois meses das eleições, a liderança de Lula (PT) nas pesquisas anda incomodando os apoiadores convictos do residente Jair Bolsonaro (PL). Entre os bolsonaristas com medo do futuro nas mãos da oposição está Damares Alves, que anunciou recentemente sua candidatura Senado no DF pelo Republicanos.

Na última semana, a pastora postou um vídeo nas redes sociais afirmando que o governo Lula — o qual se refere como “governo das trevas” — incentivava o uso de drogas, inclusive crack, na juventude. Com uma cartilha antiga do Ministério de Saúde sobre prevenção ao uso de entorpecentes nas mãos, ela garante que o manual ensina os jovens a fazerem o uso das substâncias lícitas e ilícitas. Veja:

O material se trata, na realidade, de um material de 2009 do Programa Nacional de DST/aids produzido para profissionais de saúde auxiliarem pessoas com vício na diminuição do contágio de HIV e outras doenças pelo compartilhamento de seringas e objetos usados no consumo de drogas. Longe de ser uma espécie de livro distribuído para jovens ou em escolas.

“A redução de danos é estratégia de promoção da saúde que não exclui nenhum grupo ou indivíduo, ou seja, visa a fornecer dicas de autocuidado, principalmente de prevenção de doenças, para todos(as) usuários(as) de drogas lícitas ou ilícitas, com usos esporádicos, frequentes ou que envolvam dependência. Procura promover a saúde, democratizando informações mesmo entre aqueles que não queiram ou não consigam abandonar o uso dessas substâncias. Como o próprio nome diz, o que se procura é ‘reduzir danos’ associados ao uso de drogas, procurando acolher e cuidar sem preconceito de quem não adota a abstinência”, explica um texto do Ministério da Saúde.

A repercussão da postagem foi tamanha que até o youtuber Felipe Neto entrou na discussão. “A senhora é mentirosa, irresponsável e não segue os mandamentos que diz tão fervorosamente seguir. Se eu estou errado, me processes. Prove na justiça que o governo do PT distribuiu a cartilha q vc mostrou no vídeo para a população. Está desafiada”, escreveu. A tag “mentirosa” ficou entre as mais comentadas do Twitter nesta segunda-feira, 8.