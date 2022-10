Lula bate recorde e tem a publicação mais curtida do Twitter no Brasil

Atualizado em 31 out 2022, 11h55 - Publicado em 31 out 2022, 11h52

A repercussão do primeiro tweet de Lula (PT) depois da vitória no último domingo, 30, foi estratosférica. Assim que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou o resultado, o presidente eleito foi às redes comemorar. O petista publicou uma foto da bandeira do Brasil sob sua mão, com curta e grossa legenda: “Democracia”, escreveu.

O post teve, até o momento da publicação desta matéria, 1,4 milhão de curtidas, batendo recorde histórico do Twitter-BR. Antes, a dianteira pertencia ao streamer Casimiro Miguel e havia sido alcançada na última semana. Na ocasião, o influenciador desmentiu uma fake news compartilhada por Flávio Bolsonaro (PL) envolvendo seu nome. A publicação teve 1,3 milhão de likes.

Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13. — caze (@Casimiro) October 23, 2022