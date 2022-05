Instagram responde dúvida sobre nova atualização, que enfureceu usuários

Desde a noite da última quarta-feira, 26, usuários do Instagram repararam uma nova e frustrante atualização na plataforma. A maioria dos filtros de stories — que disfarçam imperfeições ou simplesmente brincam com as cores e formatos — ficou indisponível em diferentes modelos de smartphone. Imediatamente, levantou-se a possibilidade de a ferramenta não ser mais compatível com sistemas operacionais antigos. Outros começaram a supor que o app estava barrando os efeitos que distorcem o rosto e são severamente criticados por parcela da sociedade que argumenta que o recurso gera problemas de autoimagem, sobretudo entre as mulheres.

Mesmo sem saber o motivo, os usuários se irritaram com o upgrade. O assunto virou até trending topics do Twitter. A VEJA, o Instagram respondeu que “está investigando o que pode estar acontecendo com os filtros”. Os instagramers podem acalmar os ânimos, pois é possível que se trate apenas de um erro temporário da rede.

como assim o instagram tirou os filtros???? nunca mais apareço por lá — 𝖉𝖆𝖓𝖎𝖊𝖑𝖆 𝖑𝖎𝖒𝖆 (@danieladlimaa) May 26, 2022