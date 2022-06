Influenciadora anuncia gravidez do décimo primeiro filho

Quando sofreu um aborto espontâneo em 2006, a sueca Satu Nordling Gonzalez achou que nunca mais conseguiria realizar o sonho de gestar uma criança. Mas a angústia durou pouco. Dois anos depois, ela descobriu que estava grávida de sua primeira filha, Nicole. E parece que a experiência da maternidade a empolgou além da conta e a influencer passou por mais nove gestações (incluindo de gêmeos).

Hoje, Satu e o marido dão conta de dez crianças com idades entre um e 14 anos. O cotidiano da família é compartilhado com mais de 368 mil seguidores no Instagram. Em sua última postagem, a mamãe-maravilha surpreendeu (ou não) todos com um vídeo emocionante anunciando que há mais um neném a caminho. “Surpresa! Carregamos um grande segredo no que parece uma eternidade agora e estamos muito orgulhosos e gratos por anunciar que o bebê #11 está a caminho e irá se juntar à nossa grande família! Estamos nos sentindo muito abençoados!”, escreveu na legenda. Veja: