Homem invade missa de padre Julio Lancellotti aos gritos; assista

Conhecido por seu trabalho com pessoas em situação de rua, o padre Julio Lancellotti é frequente alvo de grupos de direita e conservadores, incluindo católicos. Nesta sexta-feira, 10, um homem interrompeu a missa do religioso pouco antes do momento em que ocorre a distribuição de alimentos aos mais vulneráveis. “Vai sustentar vagabundo”, diz ele aos berros no vídeo que circula nas redes sociais. Segundo o padre, o homem ainda tentou provoca-lo do lado de fora da igreja. Assista:

"Cidadão de bem" invadiu a Igreja, interrompeu aos gritos a missa e insultou o Padre Julio Lancellotti. O fato aconteceu minutos antes a distribuição do café para população em situação de rua e vulnerabilidade. 📽 @llucaslouback pic.twitter.com/AFWbhnWX5k — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) March 10, 2023