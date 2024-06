Homem é preso por voyeurismo em show de Taylor Swift

Um homem de 64 anos foi detido pela polícia em Edimburgo, na Escócia, no último fim de semana, acusado de praticar voyeurismo. A pessoa voyeur (“aquele que vê”, em francês) sente prazer sexual ao observar outras pessoas, sem nenhum tipo de contato sexual. O fetiche, no entanto, pode configurar crime de invasão de privacidade. Segundo o New York Post, o indivíduo foi liberado sob compromisso de comparecer ao tribunal em outra data. Até agora, não há mais informações sobre o caso.