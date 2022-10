Bolsonaro x Lula: quem venceu a guerra de audiência dos podcasts

Atualizado em 21 out 2022, 16h24 - Publicado em 21 out 2022, 16h09

Por Gustavo Silva Atualizado em 21 out 2022, 16h24 - Publicado em 21 out 2022, 16h09

Depois de ter participado da maior transmissão simultânea da história, com cerca de um milhão de espectadores, no Flow Podcast, Lula (PT) teve que olhar o adversário Jair Bolsonaro (PL) retomar a liderança – e com folga. O presidente da República, em entrevista ao Inteligência Limitada Ltda, na última quinta-feira, 20, chegou a alcançar a marca de 1 700 000 na audiência. Antes de Lula reivindicar a marca, o pódio pertencia a Bolsonaro, cuja participação em uma live acumulou 573 000 pessoas.

No Twitter, bolsonaristas se vangloriam do recorde e até Bolsonaro publicou uma montagem em que faz contraponto ao número atingido por Lula.

Continua após a publicidade