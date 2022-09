‘Foi tudo ilegal’: Renata Lo Prete é elogiada por criticar 7 de setembro

As manifestações da Independência continuam sendo o principal assunto nas redes sociais nesta quinta-feira, 8. A fala da âncora do Jornal da Globo Renata Lo Prete na última noite entrou para os trending topics do Twitter e a jornalista foi virtualmente ovacionada.

“Bolsonaro queria demonstrar força e conseguiu”, disse a jornalista. Em seguida, não hesitou em desaprovar a postura do presidente. “Foi tudo ilegal e de maneira flagrante porque atropelou as duas regras básicas do jogo que são garantir igualdade de condições entre os candidatos e manter o dinheiro público protegido de quem disputa sentado na cadeira de presidente”, pontuou. Assista: