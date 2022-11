Flávio Bolsonaro quebra silêncio e manda recado para o pai

Já são quase 48 horas de silêncio total de Jair Bolsonaro (PL) desde o insucesso no segundo turno. O presidente conhecido pelas intenções com seu clã nas redes sociais não publicou uma frase desde que soube que precisará passar a faixa presidencial para Lula (PT) em janeiro de 2023.

A reação de seus filhos não têm sido diferente. Eduardo, Carlos e Flávio não haviam se pronunciado – até que o primogênito rompeu o regime “budista” de silêncio e deu às caras em seu perfil do Twitter. “Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!”, escreveu o senador carioca.

Poucas horas depois, Flávio publicou outra mensagem. Desta vez, não destinada aos seguidores, mas a Bolsonaro. “Pai, estou contigo pro que der e vier!”, disse.

Pai, estou contigo pro que der e vier! — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) October 31, 2022