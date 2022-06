Fala de Anitta sobre Amazônia tem repercussão internacional; veja vídeo

Anitta poderia ter se ocupado de apenas fazer mais um show memorável em terras europeias. Mas não faz muito o tipo da poderosa entregar “só” uma performance artística. Ela, que é conhecida por se posicionar sobre assuntos polêmicos, não hesitou em responder uma pergunta sobre a Amazônia em coletiva realizada depois de sua apresentação no Rock in Rio Lisboa no último domingo, 26. “É uma grande terra de ninguém, uma grande bagunça […] Quem se expõe para falar acaba morto, com a família torturada”, comentou, sem papas na língua. Veja:

Anitta está sendo massacrada por ter exposto a VDD na mídia internacional. O BR é msm uma bagunça e a AM realmente é terra de ngm. Oque incomoda vcs é que anitta tem voz internacional e usa isso pra falar a vdd, enquanto o bozo não tem voz nem no próprio país.#AnittaMentirosa pic.twitter.com/E62MijwrdQ — ENVY ᴷᶦⁿⁿᴾᵒʳˢᶜʰᵉ (@snakeenvyy) June 27, 2022

Nas redes, enquanto muitos concordaram com Anitta e fizeram questão de evocar o assassinato do jornalista Dom Philip e do indigenista Bruno Pereira na floresta no início de junho, outros tantos classificaram a funkeira como “mentirosa”. Bolsominios (velhos rivais da cantora) argumentam que ela faz parte de uma trupe de artistas “esquerdistas” que manipulam o público contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).