Ex-apresentador de TV faz campanha para Bolsonaro

Conhecido por apresentar o Bom dia e Companhia, programa infantil do SBT popular nos anos 2000, Yudi Tamashiro, 30 anos, chacoalhou a internet ao revelar seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). No dia do primeiro turno, o artista evangélico publicou um vídeo em seu perfil do Instagram declarando — e justificando — seu voto.

“Toda semana eu tô na igreja, toda semana semana eu tô pregando (…) Se tem um0 [candidato] que fala que vai ajudar a igreja, se tem um que levanta a bandeira de cristo, se tem um que fala que é cristão (…) Você já sabe em quem é meu voto”, disse. A postagem foi curtida pela primeira-dama Michelle Bolsonaro e recebeu comentários de apoio de celebridades como o ator Raul Gazolla, o piloto Rafael Mascarenhas e o cantor Sorocaba.

Na última segunda-feira, 10, Yudi reforçou seu posicionamento a poucas semanas do segundo turno. Em publicação de Michelle Bolsonaro sobre o apoio de Padre Kelmon e Pastor Gamonal à reeleição do presidente, o ex-apresentador deixou uma mensagem em emojis: uma bandeira do Brasil e mãos em sinal de agradecimento.